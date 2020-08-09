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Прямое включение видеотрансляции из ЦИК

Прямое включение видеотрансляции из ЦИК. Председатель Центризбиркома ЛидияЕрмошина озвучила цифры явки на 10:00 на выборах Президента Республики Беларусь.

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