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Прямое включение видеотрансляции из ЦИК

Прямое включение видеотрансляции из ЦИК. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила об итогах выборов Президента Республики Беларусь на участках, образованных в воинских частях и организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

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