Прямое включение видеотрансляции из ЦИК. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сообщила об итогах выборов Президента Республики Беларусь на участках, образованных в воинских частях и организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.