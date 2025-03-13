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Путин: Более 90% платежей между Россией и Беларусью приходится на нацвалюты
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Более 90 % платежей в коммерческих операциях между Россией и Белоруссией приходится на национальные валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, пишет РИА Новости.
"Свыше 90 % всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на наши национальные валюты. Тем самым взаимные торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин.