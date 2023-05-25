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Путин: ЕАЭС становится одним из центров формирующегося многополярного мира
Евразийский экономический союз становится одним из центров формирующегося многополярного мира. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, пишет БЕЛТА.
"Наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самодостаточных и самостоятельных центров формирующегося многополярного мира", - сказал Владимир Путин.
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