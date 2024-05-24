Путин: Мирные переговоры должны быть возобновлены, но должны проводиться с легитимными властями Украины

Мирные переговоры между Россией и Украиной должны быть возобновлены, но должны проводиться с легитимными властями Украины. Об этом заявил журналистам Президент России Владимир Путин, пишет БЕЛТА.



Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Более того, напомнил он, сторонами были достигнуты предварительные договоренности, однако западные спонсоры Украины заставили ее выйти из переговорного процесса.



"Мы видим, сейчас опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются, не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы. А с кем вести переговоры, это, конечно, вопрос не праздный, - отметил Президент. - Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась".



Российский лидер считает, что одна из целей запланированной в Швейцарии конференции по Украине как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество и спонсоры Киева подтвердили легитимность Владимира Зеленского.



"Но эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов. Нам, конечно, если до этого дойдет (а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены - и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла), нужно будет понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических, обязывающих документов. И тогда мы должны быть полностью уверены в том, что имеем дело с легитимными властями", - сказал Владимир Путин.



По его словам, на этот вопрос должны ответить и в самой Украине. В частности, интересна позиция парламента, Конституционного Суда и других органов власти. "Это вопросы к украинской политической и правовой системе", - добавил Президент.

