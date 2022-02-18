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Путин: Мы с Лукашенко держим на постоянном личном контроле реализацию интеграционных договоренностей
Лидеры Беларуси и России держат на постоянном личном контроле реализацию интеграционных договоренностей. Об этом заявил сегодня журналистам Президент России Владимир Путин по итогам встречи в Москве с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Беларусь - добрые соседи, ближайшие союзники и стратегические партнеры. Президент России напомнил, что в прошлом году страны утвердили 28 союзных программ по углублению интеграции. На переговорах лидеры обеих стран подробно рассмотрели выполнение утвержденных ранее решений.
"По сути, эти 28 программ - это не что иное, как продолжение давно сформированных направлений нашего взаимодействия и интеграции, - сказал Владимир Путин. - Мы с Александром Григорьевичем держим на постоянном личном контроле реализацию договоренностей, связанных с интеграционными процессами".
По словам главы российского государства, заметных результатов Беларусь и Россия достигли в транспортно-логистической отрасли, кредитно-финансовой сфере. Он также отметил, что за 2021 год товарооборот между странами вырос более чем на треть и составил $38,5 млрд. Власти России и Беларуси продолжат создавать еще более комфортные условия для бизнес-кругов, подчеркнул глава российского государства.
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