Путин: Мы с Лукашенко держим на постоянном личном контроле реализацию интеграционных договоренностей

Лидеры Беларуси и России держат на постоянном личном контроле реализацию интеграционных договоренностей. Об этом заявил сегодня журналистам Президент России Владимир Путин по итогам встречи в Москве с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Беларусь - добрые соседи, ближайшие союзники и стратегические партнеры. Президент России напомнил, что в прошлом году страны утвердили 28 союзных программ по углублению интеграции. На переговорах лидеры обеих стран подробно рассмотрели выполнение утвержденных ранее решений.

"По сути, эти 28 программ - это не что иное, как продолжение давно сформированных направлений нашего взаимодействия и интеграции, - сказал Владимир Путин. - Мы с Александром Григорьевичем держим на постоянном личном контроле реализацию договоренностей, связанных с интеграционными процессами".