Путин: Неформальный саммит СНГ свидетельствует о стремлении стран и далее выстраивать сотрудничество

Неформальный саммит СНГ свидетельствует о стремлении стран Содружества и далее выстраивать сотрудничество в духе уважения и партнерства. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ, пишет БелТА.



Глава российского государства выразил признательность лидерам стран СНГ за принятое приглашение на традиционную неформальную предновогоднюю встречу. "То, что мы еще раз собрались в таком дружеском кругу, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран", - сказал Владимир Путин. Говоря о повестке встречи, он предложил подвести итоги уходящего 2022 года, обсудить планы на перспективу и волнующие всех вопросы региональной и международной повестки.

По оценке Президента России, взаимодействие стран СНГ в 2022 году развивалось успешно, что подтверждает устойчивый рост товарооборота: за январь - октябрь он увеличился на 6,6% до $81,5 млрд. "Есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет $100 млрд, - обратил внимание он. - Все это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран".