Путин: Нерешенных вопросов в российско-белорусских отношениях нет

Нерешенных вопросов в российско-белорусских отношениях нет. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в Минскена переговорахс Президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет БЕЛТА.



Глава российского государства отметил, что находится в постоянном контакте, на связи с белорусским коллегой, их общение происходит регулярно. В то же время он был рад приглашению посетить Беларусь.



"У нас есть возможность сейчас оценить, что было сделано, что сейчас происходит, что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств", - сказал российский лидер.



В качестве важных вех в развитии обоих государств Президент России упомянул юбилейные события, связанные с историей Великой Отечественной войны. Так, в этом году отмечается 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



Кроме того, в этом году исполняется 25 лет Союзному государству Беларуси и России, в этой связи, по мнению Владимира Путина, также надо посмотреть, что еще предстоит сделать для его развития. "В целом работа, по-моему, у нас идет на хорошем уровне, если говорить про экономику. И результаты экономического развития говорят сами за себя", - подчеркнул Президент России. В этой связи он поздравил Беларусь с успешным экономическим развитием, с тем, насколько уверенно страна себя чувствует и крепко стоит на ногах. Отдельно Владимир Путин похвалил столицу и городские власти за то, как прекрасно выглядит Минск, за обстановку праздника, которая сейчас чувствуется на улицах города.



Президент рассказал, что накануне состоялось обсуждение актуального положения дел в двусторонних отношениях и в части реализации конкретных проектов. "На мой взгляд, нерешенных вопросов нет. Если нужно что-то дополнительно согласовать, мы это сегодня в ходе переговоров сделаем, безусловно", - заявил российский лидер.

