Путин о переговорах в Минске: Встреча была очень результативной

Белорусско-российские переговоры на высшем уровне в Минске прошли очень результативно. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече в узком составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко по завершении расширенных переговоров с участием членов правительств, сообщает БелТА.

"Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной", - заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что люди будут оценивать выработанные в ходе переговоров решения по результатам совместной работы. "Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота, - это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на $40 млрд - это большой, серьезный объем", - сказал Президент России.