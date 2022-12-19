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Путин о переговорах в Минске: Встреча была очень результативной
Белорусско-российские переговоры на высшем уровне в Минске прошли очень результативно. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече в узком составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко по завершении расширенных переговоров с участием членов правительств, сообщает БелТА.
"Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной", - заявил российский лидер.
Владимир Путин отметил, что люди будут оценивать выработанные в ходе переговоров решения по результатам совместной работы. "Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота, - это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на $40 млрд - это большой, серьезный объем", - сказал Президент России.
Он также акцентировал внимание, что страны вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях, сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки сельхозпродуктов. "Это же все-таки ключевые вещи. Кооперация промышленная. Мне кажется, что это очень важно. Перевозки, транспорт…" - отметил Владимир Путин.
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