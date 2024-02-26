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Путин отправил Лукашенко поздравление с успешным проведением выборов в Беларуси

Путин отправил Лукашенко поздравление с успешным проведением выборов в Беларуси

Президент России Владимир Путин направил послание Президенту Беларуси Александру Лукашенко, в котором поздравил с успешным проведением выборов в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Поздравляю Вас суспешным проведением единого дня голосования иуверенной победой белорусских патриотических сил. Высокая явка избирателей ирезультаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под Вашим руководством курса нагармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности ипродвижение взаимовыгодных интеграционных процессов врамках Союзного государства", - подчеркивается в послании.

"Рассчитываем, что новые народные избранники всоставе Палаты представителей Национального собрания иместных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать сосвоими российскими коллегами врамках межпарламентского диалога имногоплановых межрегиональных связей", - отметил Президент России.

Пользуясь случаем, Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко здоровья, благополучия иуспехов вгосударственной деятельности.

Фото: БЕЛТА

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