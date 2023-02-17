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Путин поделился впечатлениями от пресс-конференции Лукашенко: Разделяю ваши позиции и подходы

Путин поделился впечатлениями от пресс-конференции Лукашенко: Разделяю ваши позиции и подходы

Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве поделился впечатлениями от пресс-конференции главы государства для белорусских и зарубежных средств массовой информации, пишет БелТА.

"Вчера, кстати говоря, смотрел вашу пресс-конференцию. Я разделяю ваши позиции и подходы", - подчеркнул Владимир Путин.

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