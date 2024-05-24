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Путин рассказал о работе России и Беларуси по формированию общего энергетического рынка
Президент России Владимир Путин после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске рассказал журналистам о работе двух стран по формированию общего энергетического рынка, сообщает БЕЛТА.
"У нас по трем направлениям осуществляется взаимодействие: это электроэнергетика, нефть и газ, атомная энергетика. По каждому из этих направлений у нас приняты решения и все работает. Что касается нефти и газа, там есть текущие вопросы, которые мы сегодня достаточно подробно обсуждали. Нерешенных вопросов не существует. По газу у нас все параметры согласованы на ближайшие годы", - отметил Владимир Путин.
Он добавил, что стороны продолжают работу в плановом порядке. Принятые решения помогают создать новые возможности для сотрудничества в смежных отраслях.
"Что касается создания общего рынка, работа двигается. Все идет в плановом режиме. Никаких противоречий нет. Между специалистами есть немножко разные подходы. Но, я думаю, к тому моменту, когда общий рынок должен будет заработать, мы все составляющие предполагаемых решений согласуем", - подытожил глава российского государства.
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