Путин: Россия предлагает провести саммит БРИКС 2024 года в Казани

Россия предлагает провести следующий саммит БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите объединения, пишет БЕЛТА.



Как отметил Владимир Путин, председательство БРИКС в следующем году перейдет к Российской Федерации, оно будет проходить под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Планируется, что саммит пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако точные даты еще будут согласовываться.