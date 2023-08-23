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Путин: Россия предлагает провести саммит БРИКС 2024 года в Казани
Россия предлагает провести следующий саммит БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите объединения, пишет БЕЛТА.
Как отметил Владимир Путин, председательство БРИКС в следующем году перейдет к Российской Федерации, оно будет проходить под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Планируется, что саммит пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако точные даты еще будут согласовываться.
Президент РФ сообщил, что планируется проведение около 200 политических, экономических и общественных мероприятий, которые примут более десятка российских городов.
Нынешний саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в ЮАР, он обещает стать крупнейшей за последние годы встречей представителей государств Глобального Юга. Участие в нем принимают более 40 иностранных лидеров. При этом свыше 20 государств уже выразили готовность присоединиться к БРИКС. Кроме вопросов расширения объединения важной темой саммита станет повышение роли национальных валют во взаимных расчетах, укрепление потенциала Нового банка развития и Пула условных валютных резервов БРИКС.
Фото:пресс-служба президента Российской Федерации
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