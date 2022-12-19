3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Путин: Совместные проекты по импортозамещению нужны обеим странам - и Беларуси, и России
Президент России Владимир Путин отметил значимость импортозамещающих совместных проектов для обеих стран - и Беларуси, и России. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Российский лидер подчеркнул, что предприятия двух стран поддерживают тесные кооперационные связи.
"На финансирование перспективных импортозамещающих совместных проектов в машиностроении, станкостроении, электронике Россия дополнительно выделила нашим белорусским партнерам 105 млрд рублей (российских рублей. - прим. БелТА). Хочу отметить, что это взаимовыгодные проекты, они нужны не только Беларуси и не только для получения этого финансирования, они нужны России для того, чтобы заполнить наш рынок, особенно после того, как часть иностранных компаний с нашего рынка уходит", - сказал глава государства.
Фото:БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов