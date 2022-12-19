Путин: Совместные проекты по импортозамещению нужны обеим странам - и Беларуси, и России

Президент России Владимир Путин отметил значимость импортозамещающих совместных проектов для обеих стран - и Беларуси, и России. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

"На финансирование перспективных импортозамещающих совместных проектов в машиностроении, станкостроении, электронике Россия дополнительно выделила нашим белорусским партнерам 105 млрд рублей (российских рублей. - прим. БелТА). Хочу отметить, что это взаимовыгодные проекты, они нужны не только Беларуси и не только для получения этого финансирования, они нужны России для того, чтобы заполнить наш рынок, особенно после того, как часть иностранных компаний с нашего рынка уходит", - сказал глава государства.