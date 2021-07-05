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Р. Головченко: Беларусь и Россия достигли существенного прогресса по согласованию союзных программ

Беларусь и Россия достигли существенного прогресса по согласованию союзных программ. Об этом в "Главном эфире" заявил премьер-министр Роман Головченко.

Роман Головченко о новых совместных проектах Беларуси и Казахстана

Сейчас речь о снятии ряда технических моментов. Они обсуждаются и на уровне руководства правительств двух стран. Вице-премьеры встречаются практически еженедельно, и есть большая уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет интеграционных программ будет сформирован. А это создаст фактически новый план работы в рамках Союзного государства.

Ранее правительство Беларуси заявляло, что пакет союзных программ будет готов к концу лета. Затем он будет представлен президентам двух стран.


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