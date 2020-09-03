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Р. Головченко - М. Мишустину: Ваш визит - доказательство подлинных братских отношений

Переговоры премьер-министров состоялись в расширенном составе с участием делегаций. Обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.

Беларусь достигла договоренностей с Россией по оплате энергоносителей

Беларусь достигла договоренностей с Россией по оплате энергоносителей. Касались и интеграционных вопросов Союзного государства. Не оставили без внимания и повестку предстоящих переговоров лидеров Беларуси и России.

Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября

Беларусь и Россия активно готовятся к Форуму регионов. Пройдет он в Минске и Минской области 28-29 сентября. Продолжается большая подготовительная работа. Объемы контрактов и число участников будут не меньше, чем в прошлом году. Напомним, тогда в Санкт-Петербурге с участием президентов двух стран было подписано более 60 контрактов на сумму около полумиллиона долларов.

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