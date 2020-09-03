Р. Головченко - М. Мишустину: Ваш визит - доказательство подлинных братских отношений

Беларусь достигла договоренностей с Россией по оплате энергоносителей. Касались и интеграционных вопросов Союзного государства. Не оставили без внимания и повестку предстоящих переговоров лидеров Беларуси и России.

Беларусь и Россия активно готовятся к Форуму регионов. Пройдет он в Минске и Минской области 28-29 сентября. Продолжается большая подготовительная работа. Объемы контрактов и число участников будут не меньше, чем в прошлом году. Напомним, тогда в Санкт-Петербурге с участием президентов двух стран было подписано более 60 контрактов на сумму около полумиллиона долларов.