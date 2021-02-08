Р. Головченко: Страны ЕАЭС должны выступать с единой позицией, защищая партнеров от протекционизма или санкций

Страны ЕАЭС должны выступать единым блоком и с единой позицией, защищая одного из партнеров объединения от протекционизма или санкций со стороны третьих стран. Это в интервью "Главному эфиру" рассказал премьер-министр Роман Головченко. Речь шла об итогах переговоров в Алматы на Межправительственном совете ЕАЭС. Евразийской экономической комиссии поручено выработать критерии и подходы по этому вопросу. В том числе по поиску новых рынков для торговых соглашений.