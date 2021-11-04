Президенту Беларуси представили новый доработанный проект Конституции

Президенту представили новый проект Основного закона страны. Документ в деталях глава государства обсудил сегодня с рабочей группой.

Президенту представили новый доработанный проект Конституции

Ранее Конституционная комиссия провела большую работу, предложила свои варианты и скорректировала принципиальные вопросы, в частности, о новой роли Всебелорусского народного собрания, о перераспределении полномочий между госорганами, сохранении сбалансированности госаппарата. При этом важно, убежден Александр Лукашенко, ни в коем случае не разрушать существующую в стране систему власти. Беларусь должна остаться президентской республикой.





Обновленный проект Конституции находится в достаточно высокой степени готовности

Над документом рабочая группа трудится без выходных. Сейчас обновленный проект Конституции находится в достаточно высокой степени готовности. Однако эксперты поддержали не все предложения комиссии. Спорные вопросы есть, именно на них сделал акцент во время встречи Президент, выверяют вплоть до запятой. По некоторым пунктам консенсус найден.





Работа над Основным законом страны продолжается