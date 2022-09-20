Рабочий визит делегации правительства во главе с Романом Головченко в Башкортостан и Татарстан - что в программе?

Беларусь и Россия продолжают укреплять экономику Союзного государства. О наращивании и переориентации экспорта и новых нишах для кооперации двух стран в эти дни будут говорить в Уфе и Казани.



Сегодня начинается трехдневный рабочий визит делегации правительства во главе с премьер-министром в Башкортостан и Татарстан. В программе официальные переговоры, бизнес-форумы и предметный диалог на предприятиях.



По итогам визита ожидается новый пакет двусторонних договоренностей и контракты на поставки белорусских товаров и комплектующих. Эти российские регионы сильны машиностроением и добычей нефти и газа. Брендами промышленности славится и Беларусь.