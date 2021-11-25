Работа по подготовке изменений Конституции Беларуси вышла на финишную прямую - основные моменты еще раз обсудили во Дворце Независимости

Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. Сегодня основные моменты еще раз обсудили во Дворце Независимости.

За одним столом почти полсотни авторитетных экспертов: члены Конституционной комиссии и профильной рабочей группы. Совместными усилиями удалось выработать важнейшие нормы Основного закона страны, аккумулировав в том числе многие инициативы граждан. В итоге предлагается закрепить статус Всебелорусского народного собрания, перераспределить полномочия между органами власти, гарантирована стабильность госаппарата. Институт семьи и традиционные ценности закреплены как одни из приоритетов страны, поддержка семей с детьми, инвалидов обязательна! Особое внимание уделено вопросам патриотизма и исторической памяти - это запрос нашего общества. Подготовленный проект Конституции наглядно демонстрирует, какой будет Беларусь завтра, поэтому так тщательно подошли к работе над документом.

В тот момент, когда работа над документом практически уже завершена, некоторые из беглых инициаторов так называемых перемен пошли на попятную и призывают игнорировать те самые перемены. Даже разработали очередной план по дестабилизации обстановки в стране. Новый повод - референдум.

Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую

Обсуждаемый сегодня проект не окончательный. Сегодня каждый имел возможность высказать свое мнение и предложения по будущим новациям. Внимание к каждому слову и запятой, ведь эти нормы станут дальнейшим шагом по пути развития народовластия. Миссия разработчиков проекта обновленной Конституции самая ответственная. Ведь главная цель документа - сохранить Беларусь независимым государством.

Проект Конституции вынесут на всенародное обсуждение