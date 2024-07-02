Работа союзных парламентариев должна быть надежной опорой для развития Беларуси и России - Сергеенко

"Сегодня у вас состоялась важная встреча с Президентом нашей страны, в ходе которой также были обсуждены вопросы дальнейшего развития наших отношений в рамках парламентского измерения. Буквально две недели назад мы провели в Минске сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России, решили ряд организационных вопросов, избрали руководителей комиссий, провели правительственный час, - рассказал Игорь Сергеенко. - Сегодня я бы рассматривал нашу встречу как дальнейшее продолжение обсуждения тех тем, которые будут интересны в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В первую очередь, обсудить первоочередные задачи на этот год и следующий, найти те темы и возможно проблемы, над которыми наши парламентарии будут работать вместе, чтобы служить надежной опорой для наших президентов и государств, чтобы двигаться дальше, наполнять нашу работу конкретным содержанием".