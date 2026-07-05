В Гааге продолжает работу 33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На заседании по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам выступил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков.

Он напомнил, что гуманитарная сфера ОБСЕ задумывалась как пространство для укрепления доверия, продвижения взаимопонимания и поиска объединяющих решений. Однако, как отметил дипломат, сегодня эта сфера все чаще становится ареной политического противостояния, санкций, ограничений контактов, разрыва профессиональных, образовательных, научных и культурных связей. При этом особую обеспокоенность Минска вызывает практика двойных стандартов.

В качестве примера Сергей Рачков привел инициированную шведским парламентарием антибелорусскую дополнительную резолюцию, которая носит исключительно предвзятый и политизированный характер. Кроме того, в ходе выступления дипломат обратил внимание на такие вопросы, как борьба с нетерпимостью, дискриминация и попытки переписывания истории.

Сергей Рачков:

"Беларусь убеждена, что права человека должны рассматриваться во всей их полноте и взаимосвязи. Мы считаем недопустимыми любые формы героизации нацизма, оправдания военных преступлений и разрушения исторической памяти. Сохранение правды о трагических событиях прошлого является важным условием предотвращения новых конфликтов и укрепления взаимного уважения между народами".

Голос Беларуси громко прозвучал и на заседании, посвященном экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде. В ходе выступления член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо отметил, что экономическая и экологическая безопасность исторически являлись сферами, где государства находили точки соприкосновения даже в периоды глубоких политических разногласий. Однако, к сожалению, сегодня потенциал и этого направления используется далеко не полностью. Вместо консолидации усилий международное сообщество сталкивается с искусственными ограничениями, разрушением логистических связей. Минск призывает к сотрудничеству для укрепления глобальной продовольственной безопасности.

"Беларусь последовательно выступает за укрепление транспортной и логистической взаимосвязанности, развитие международных транспортных коридоров и устранение искусственных барьеров для движения товаров и услуг. Не менее актуальными остаются вопросы продовольственной безопасности. Белорусское государство, как одно из значимых производителей сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений, готова и далее вносить вклад в укрепление глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул Олег Руммо.

Олег Руммо также отметил, что экологические вопросы не должны становиться заложниками политической ситуации. Напротив, им следует оставаться пространством для профессионального взаимодействия и совместного поиска решений.

Фото: БЕЛТА