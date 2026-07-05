Рачков: Беларусь выступает за возвращение к профессиональному диалогу по вопросам безопасности

Беларусь выступает за возвращение к профессиональному диалогу по вопросам безопасности. Об этом во время 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков.



Парламентарий подчеркнул: обсуждение вопросов политической и военной безопасности проходит в период серьезных испытаний для всего региона. И особую обеспокоенность вызывает продолжающаяся милитаризация европейского пространства: растут военные расходы, увеличивается интенсивность учений, расширяется военная инфраструктура, усиливается санкционное и политическое противостояние. Беларусь выступает за снижение напряженности.

"Мы убеждены, что устойчивую безопасность невозможно обеспечить посредством давления, изоляции или игнорирования обеспокоенности других государств, - заявил Сергей Рачков. - Именно поэтому Минск продолжает выступать за восстановление полноценного обсуждения вопросов контроля над вооружениями, мер доверия и транспарентности. Мы подтверждаем нашу твердую позицию о необходимости скорейшего мирного дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины. Необходимо искать возможности для возобновления контактов между военными экспертами, расширения каналов коммуникации и предотвращения опасных инцидентов".

Представитель Беларуси выразил твердую убежденность в том, что будущее европейской безопасности должно основываться на принципах равноправия государств, уважения суверенитета, неделимости безопасности и учета законных интересов всех без исключения.