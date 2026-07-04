Рачков на заседании ПА ОБСЕ: Беларусь выступает за формирование новой архитектуры безопасности

Беларусь предлагает сосредоточить усилия на восстановлении профессионального политического и военно-политического диалога. Об этом во время заседания Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге сказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков.

Дипломат заявил, что Беларусь последовательно выступает за формирование новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве. Концептуальные предложения Минска, отметил спикер, представлены в документе "Хартия многообразия и многополярности в ХХI веке".

Парламентарий также коснулся предложенной шведским парламентарием дополнительной резолюции по Беларуси, отметив ее антибелорусскую направленность и явно предвзятый и ангажированный характер.

Сергей Рачков призвал инициаторов проекта не вмешиваться во внутренние дела нашей страны, прикрываясь мнимой заботой о правах человека и региональной безопасности, и отозвать документ.