Рачков: Торговля между Беларусью и Ираном в 2025 году приросла на 3 %

Беларусь и Иран работают над договором о стратегическом партнерстве. 17 августа в Палате представителей в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Беларуси Алирезой Сенеи обсудили дальнейшие планы по развитию парламентских и торгово-экономических отношений. Среди них - дальнейшая разработка дорожной карты по развитию всестороннего сотрудничества между нашими странами.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"У нас хорошая история двустороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Торговля между странами в 2025 году приросла на 3 %. Иран интересуют наши технологии. Мы продолжаем работу над промышленной кооперацией, в частности созданием производств тяжелых самосвалов, грузовой техники, зерноуборочных комбайнов. Развивается также сотрудничество в сфере продовольственной безопасности".

Минск и Тегеран развивают и гуманитарные контакты, сотрудничают в образовании и здравоохранении. Готовы прокладывать и туристические маршруты, несмотря на непростую обстановку на Ближнем Востоке. Есть обоюдный интерес к открытию прямого авиарейса между столицами, подчеркнули партнеры.