Рачков: В странах Африки не просто знают о Беларуси, но и активно развивают сотрудничество

Страны Африки заинтересованы в диалоге с Беларусью и развитии с нашей страной экономических и гуманитарных связей. Об этом заявил БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков, который принимает участие в проходящей в Москве международной парламентской конференции "Россия - Африка".

Сергей Рачков отметил, что даже из названия конференции понятно, что она направлена на развитие сотрудничества со странами Африки и оказание влияния на формирование многополярного мироустройства. "В ее рамках уже состоялись круглые столы, посвященные взаимодействию в области образования, науки и технологий, в области экономики, а также тематике неделимой безопасности и вопросам борьбы с неоколониализмом. То есть и тематика самой конференции, и заявленные темы для дискуссий подчеркивают актуальность развития отношений как России, так и Беларуси со странами Африки", - сказал он.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/621/a4fku2g5154d5zm6rr4831pdnsmao20x.png

"В центре внимания, кроме геополитических тем, находятся вопросы развития экономического сотрудничества, передачи технологий, формирования цифрового суверенитета. Для Беларуси очень важно участие в конференции, мы сумели установить отношения, провести встречи и переговоры с рядом парламентских делегаций стран Африки, в частности Анголы, Алжира, Египта, ЮАР, Мадагаскара и других стран. Упор делали на установлении контактов с теми странами, с которыми Беларуси еще предстоит очень серьезно работать и наращивать свои отношения, в первую очередь торгово-экономическое сотрудничество", - рассказал парламентарий.

Он констатировал, что для развития торгово-экономического сотрудничества с Африканским континентом у Беларуси есть хороший задел. "В 2022 году внешнеторговый оборот со странами Африки составил более $0,5 млрд, в основном это экспорт белорусских товаров и услуг. Наши африканские коллеги говорили, что большинство из них не просто знают о Беларуси, но что эти страны развивают сотрудничество и диалог с Республикой Беларусь. Они подчеркивали заинтересованность в первую очередь в развитии экономических связей, в направлении своих студентов на учебу в университеты Беларуси. Со своей стороны мы очень подробно рассказали африканским коллегам о возможностях Беларуси в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, науки, потенциале научно-технического сотрудничества. Надеемся, что многие из них в скором будущем посетят Беларусь и конвертируют эти обсуждения в конкретные встречи и в заключение конкретных договоренностей", - добавил Сергей Рачков.



"Наши контакты, безусловно, будут продолжаться и в дальнейшем. Я хочу подчеркнуть, что это международная парламентская конференция, в ней участвуют именно парламентские делегации, которые очень активно занимаются развитием межгосударственных отношений своих стран, в том числе и с Республикой Беларусь", - добавил парламентарий.