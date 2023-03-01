Лидеры Беларуси и Китая подписали совместное заявление об основных принципах развития всепогодного и всестороннего стратегического партнерства

Международная безопасность и развитие двусторонних отношений. В рамках государственного визита Александра Лукашенко в КНР состоялась встреча лидеров Беларуси и Китая.

По приезде Президента в Дом народных собраний прозвучали церемониальные фанфары. Си Цзиньпин приветствовал Александра Лукашенко и после протокольного фотографирования лидеры стран представили друг другу членов официальных делегаций. Далее исполнение гимнов и торжественный проход роты почетного караула.

Наша страна предлагает КНР создавать новые совместные предприятия и развивать кооперацию. Потенциал проектов по углублению сотрудничества очень большой. Они касаются изучения компетенций и технологий китайских компаний. В частности, речь о выпуске двигателей, трансмиссий, мостов, прочих узлов и агрегатов. Александр Лукашенко предложил создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельхозтехники. Что касается политической плоскости, Президент Беларуси подтвердил поддержку инициатив Пекина в области глобальной безопасности и по тематике развития. Они полностью совпадают с белорусским видением происходящего.

"Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности", - заявил глава государства.

Он отметил, что с белорусским видением также полностью совпадает инициатива Си Цзиньпина по тематике развития. "Мы сразу же присоединились к механизмам по ее продвижению и готовы к совместной подготовке и реализации проектов в Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Си Цзиньпин: Новый статус двусторонних отношений должен наполняться новым содержанием

От всей души приветствую вас, господин Президент, в Китае. Встреча между давними друзьями всегда только радует. Мы с вами встречались в последний раз в прошлом году в сентябре в Самарканде. У нас был весьма замечательный разговор, в ходе которого нами было объявлено о выведении китайско-белорусских отношений на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, что послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества двух стран. Новый статус двусторонних отношений должен наполняться новым содержанием. Сегодня у нас хорошая возможность разработать план по всему комплексу двусторонних отношений и принять совместное заявление. Си Цзиньпин, Председатель Китая

Минск и Пекин подписали пакет документов

В рамках визита подписали более двух десятков документов. Они послужат импульсом для дальнейшего развития, взаимодействия Минска и Пекина в разных сферах - от торговли и инвестиций до культуры и спорта. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин также подписали совместное заявление об основных принципах развития всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Стоит отметить, что лидеры как в широком, так и в узком формате общения говорили гораздо дольше запланированного времени. Сегодня же пекинским протоколом предусмотрен официальный обед в честь Президента Беларуси.





Минск - Пекин: общий взгляд на мироустройство

До этого уже состоялся ряд переговоров с высшими должностными лицами Китая. О схожести взглядов Минска и Пекина по вопросу многополярного мироустройства говорили на встрече с Председателем комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

"Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос на нашей планете. Китай - сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы. И вообще политика как внутри Китая, так и внутри Беларуси схожа. Международная повестка дня нами полностью поддерживается. Мы действуем в одном ключе", - сказал белорусский лидер.

"Расширение контактов с Китаем для нас - приоритет во внешней политике. Благодаря совместным усилиям понятие всестороннее стратегическое партнерство приобрело особое значение в отношениях между Беларусью и КНР. Сегодня Минск и Пекин продолжают укреплять конструктивный политический диалог, успешно развивать экономическое взаимодействие и расширять региональные связи", - заявил глава государства.

Мы знаем, что этот год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания. Это полностью подтверждает стремление Беларуси к миру и развитию. Уверен, что под Вашим верным руководством непременно будут намечаться все новые результаты социально-экономического развития государства на благо белорусского народа. И отношения Беларуси и Китая развиваются в здоровом и стабильном русле. Ли Чжаньшу, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

Основной день государственного визита Президента Беларуси в Китай

Начался день со встречи с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном. Место переговоров - здание Дома народных собраний. Здесь, в западной части площади Тяньаньмэнь, располагается парламент КНР. Это традиционная площадка для официальных встреч, приемов, заседаний и съездов.

Сегодня на повестке - новые горизонты сотрудничества Минска и Пекина. Глава государства поблагодарил китайскую сторону за колоссальную помощь и поддержку Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что на посту Президента это его 13-й визит в Китай. В свое время именно в Китае перенимали опыт создания свободных экономических зон, а венцом и жемчужиной сотрудничества стал проект по созданию индустриального парка "Великий камень".

Александр Лукашенко подчеркнул, что при непосредственном участии Ли Кэцяна стороны достигли практически невозможного. Ранее стороны мечтали о $5 млрд товарооборота. Сегодня же этот показатель уже практически достиг $6 млрд и продолжает расти.

"У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы сотрудничаем по всем направлениям. И, самое главное, мы никогда не ставили перед собой задачу, чтобы дружить или работать против третьих стран, кого бы то ни было. Мы делаем все в интересах своих народов - белорусского и китайского. Так будет и впредь", - заверил белорусский лидер.

Наши отношения выстроены на основе взаимного уважения, доверия, а также сотрудничества и взаимного выигрыша. Они имеют очень широкие перспективы развития. Уверен, что китайско-белорусские отношения развиваются на основе многолетней дружбы Ли Кэцян, премьер Госсовета Китая

Александр Лукашенко возложил венок к Памятнику народным героям

А это традиция каждого визита белорусского лидера в Китай. Александр Лукашенко в Пекине на площади Тяньаньмэнь у Памятника народным героям. Прозвучали государственные гимны Беларуси и Китая, после чего под торжественную мелодию "Цветы для героев" к подножию памятника был возложен венок в цветах Государственного флага Беларуси.