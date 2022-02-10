Как объединение "Честные люди" обманывает своих сторонников в проекте Марии Петрашко "Нечестные люди"

Грядущий референдум - последний шанс для беглой оппозиции заслужить очередные гранты. В нашем распоряжении оказался их секретный план, подготовленный объединением "Честные люди", которое якобы следит за прозрачностью грядущего голосования, но на самом деле создает видимость для отмывания денег. Ведь их отсутствие приводит к расколу изнутри.

Как объединение "Честные люди" обманывает своих сторонников и даже своих грантодателей, почему не могут договориться между собой. Как несколько человек пытаются запугать тысячи членов избирательных комиссий. Все детали разоблачительного расследования Марии Петрашко "Нечестные люди" доступны на нашем сайте и