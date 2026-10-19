Равноправное партнерство и общие рынки: как Беларусь укрепляет экономические связи в рамках ШОС

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь активно участвует в интеграционных объединениях и всегда выступает за развитие взаимовыгодного сотрудничества на равных.

В понедельник, 19 октября, правительственная делегация во главе с премьер-министром Александром Турчиным прилетела в Душанбе для участия заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Столица Таджикистана встретила отличной погодой - более 20 градусов тепла.

Сразу по прилете правительственная делегация направилась на переговоры с китайскими партнерами.

Минск и Пекин сверили часы стратегического партнерства. Как обозначил Александр Турчин, ровно через три месяца Беларусь и Китай отметят знаменательную дату - 35-летие со дня установления дипломатических отношений, поэтому есть что обсудить. Партнерство действительно набирает обороты, конечно, при большой поддержке лидеров двух стран.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: "Сегодня Китай в Беларуси воспринимается как истинный друг, который является примером в сфере государственного строительства и ответственного поведения на международной арене. Рассчитываем, что китайские друзья также видят наши искреннее отношение в сегодняшних условиях, когда в мире есть немало желающих вбить клин в белорусско-китайское партнерство".

Не менее важный трек нашей дипломатии в Душанбе - это отношения с принимающей стороной. Беларусь и Таджикистан связывает не просто дружба, а хороший экономический фундамент. По последним данным, взаимная торговля выросла почти на треть. Наши поставки также растут двузначными темпами. Подробнее о текущем состоянии дел рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Александр Худолеев.

"Темпы развития радуют. Есть достаточно серьезные отрасли для развития взаимовыгодных отношений. С учетом того, что появилось прямое авиасообщение, в сфере туризма особого внимания заслуживает санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также культурное взаимодействие", - отметил он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Александр Худолеев

20 октября в Душанбе прозвучат инициативы Беларуси по развитию ШОС. Партнеры намерены принять солидный пакет решений, прежде всего таких, которые упрощают взаимную торговлю, доставку товаров, грузов. Кстати, 75 % белорусского экспорта сегодня уходит на рынки стран ШОС, поэтому нужна надежная и стабильная инфраструктура.

В завтрашнем пакете документов, которые готовятся к принятию, есть концепция единой цифровой платформы для мультимодальных грузовых перевозок, что ускорит движение грузов по всей Евразии. Но это не единственное, что обсуждают сегодня в большой шанхайской семье.