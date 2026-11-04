Райниш: Минская конференция по евразийской безопасности имеет больший потенциал, чем ОБСЕ в 1970-х

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Проведение IV Минской международной конференции по евразийской безопасности особенно важно в условиях, когда почти ежедневно в мире возникают новые конфликты, а прежние площадки диалога утрачивают свою роль. Об этом заявил эксперт в области международных отношений из Австрии Дитер Райниш в "Актуальном интервью".

По его словам, нужны новые площадки для обсуждения вопросов безопасности. "Здорово, что Беларусь принимает эту конференцию, потому что если посмотреть на ситуацию в мире, становится ясно, насколько важно проведение подобных мероприятий. Согласитесь, почти каждый день где-нибудь в мире возникает новый конфликт. Нужны площадки для диалога, дискуссий и обсуждения вопросов безопасности", - отметил эксперт.

quote А существовавшие ранее площадки, я прежде всего имею в виду ОБСЕ, штаб-квартира которой находится в Вене, где я живу, утрачивают свою роль. Дитер Райниш

"ОБСЕ была основана в 1970-х годах как площадка для диалога и сотрудничества. А теперь посмотрите на то, как работает эта организация... В прошлом году отмечали 50-летие ОБСЕ, и все западные страны просто использовали свои выступления для нападок на Россию и Беларусь", - подчеркнул он.

По оценке эксперта, Запад больше не заинтересован в диалоге. "Достаточно посмотреть на заявления из Брюсселя, Берлина, на заявления Фридриха Мерца (канцлера Германии - прим. ред.) и Эммануэля Макрона (президента Франции - прим. ред.). Они разжигают войну. У Запада больше нет заинтересованности в диалоге, поэтому все институты умирают. Нужны новые институты, и здорово, что Минск использует свое положение, чтобы провести эту конференцию. Это важная, жизненно важная конференция", - сказал Дитер Райниш.

Он высоко оценил потенциал минской площадки. "У нее (конференции - прим. ред.) есть большой потенциал. На самом деле, думаю, потенциал у нее больше, чем был у ОБСЕ в 1970-х годах, потому что она охватывает более широкий круг участников, более широкий регион, включая Индию и Китай, которые не входят в другие международные организации, созданные в Европе в 1970-х. Но, к сожалению, Запад по-прежнему бойкотирует эту конференцию. Мир движется дальше, и Европе нужно решить, где она хочет быть: в новом формирующемся многополярном мире или среди тех, кто останется позади", - заключил эксперт.

Таким образом, по мнению Дитера Райниша, Минская конференция по евразийской безопасности представляет собой важную альтернативу утрачивающим значение западным площадкам и открывает возможности для диалога в формирующемся многополярном мире.