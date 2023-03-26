Размещение ядерного оружия на территории Беларуси заставило поволноваться Запад и США

Дело в том, что на державы, которые обладают ядерным оружием (тактическим или стратегическим), никто не нападает. Поэтому появление ядерного оружия, даже тактического, даже на складах - это очень серьезный козырь, который сильно бьет по тем рукам, которые тянутся к Беларуси. В этом плане ядерное оружие - это еще одна гарантия для сохранения Беларусью своей независимости и суверенитета. И наличие тактических ядерных зарядов, спецбоеприпасов и "Искандеров" дает гарантию еще и того, что ничего подобного не прилетит со стороны Украины.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ