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Размещение ядерного оружия на территории Беларуси заставило поволноваться Запад и США
О размещении ядерного оружия в Беларуси говорилось еще задолго до СВО, и если не путать причинно-следственные связи, все становится понятно. Сейчас же, когда градус истерики достиг пика - агрессивные действия Польши с Прибалтикой и объявленная Британией поставка боеприпасов с урановым сердечником, - нужно реагировать соответственно, солидарны эксперты.
Дело в том, что на державы, которые обладают ядерным оружием (тактическим или стратегическим), никто не нападает. Поэтому появление ядерного оружия, даже тактического, даже на складах - это очень серьезный козырь, который сильно бьет по тем рукам, которые тянутся к Беларуси. В этом плане ядерное оружие - это еще одна гарантия для сохранения Беларусью своей независимости и суверенитета. И наличие тактических ядерных зарядов, спецбоеприпасов и "Искандеров" дает гарантию еще и того, что ничего подобного не прилетит со стороны Украины.
Намерения Великобритании и целого ряда западных стран поставлять в Украину артиллерийские снаряды с обедненным ураном - это очень тревожно, считает политолог. Где гарантии того, что под видом артиллерийских снарядов для танков, допустим, не пойдут боеприпасы с настоящим ураном?
"Поэтому ядерное оружие в нормальных условиях не для того, чтобы применять его в отношении противника. Оно для того, чтобы сдержать и образумить намерения некоторых ястребов-милитаристов, особенно в Вашингтоне, которые думают, что они могут вооруженным путем завоевать весь мир", - подчеркнул Андрей Манойло.
"Поскольку США всегда держали тактическое ядерное оружие в Европе, не на своей территории, Россия, размещая тактическое ядерное оружие в Беларуси, делает зеркальный ответ, который следовало бы сделать много лет назад. Мы постоянно призывали американцев убрать оружие из Европы. Американцы отмахивались, поэтому с нашей стороны последовали контрмеры, - отметил военный эксперт, политолог Иван Коновалов. - Конечно, это имеет более широкий контекст. Я понимаю, почему так засуетились в Польше. Не потому что это ядерное оружие, а потому что теперь Беларусь - страна, с которой они ничего не могут сделать. А они очень хотели".
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