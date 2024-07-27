Развитие белорусско-российских отношений, общие союзные проекты, вопросы безопасности и международная повестка дня - темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина

Развитие белорусско-российских отношений, общие союзные проекты, вопросы безопасности и международная повестка дня.

Все это темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. В конце недели лидеры встретились на Валааме. Как сообщают источники, долго общались один на один. Для прессы была возможность сделать лишь несколько кадров.

Несмотря на то, что публичных подробностей не так много - встреча глав государств проходила преимущественно в закрытом формате, к этому событию было приковано большое внимание. А эксперты называют ее знаковой. Не только потому, что площадка разговора Валаам - место с особой атмосферой, которую союзники не впервые выбирают для переговоров, но и потому что спектр вопросов у Минска и Москвы самый серьезный.

Сегодня союзная повестка имеет крепкий межрегиональный фундамент. Страны реализуют ряд совместных проектов - от экономики до космоса.