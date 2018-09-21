Развитие отношений со странами Латинской Америки - в числе приоритетов Беларуси

Об этом заявил заместитель Председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук в ходе встречи с делегацией латиноамериканского парламента во главе с его председателем Элиасом Кастильо. По итогам переговоров стороны выразили взаимный интерес в активизации сотрудничества. Программой визита предусмотрено посещение ряда предприятий. Таким образом, латиноамериканские парламентарии смогут ознакомиться с промышленным потенциалом нашей страны.