﻿Развитие в условиях турбулентности и санкций - правительство ответило на вопросы парламентариев

В условиях мировой финансовой турбулентности и бесконечных санкций, главная цель которых разрушить нашу экономику, важно удержаться на плаву и сохранить свою независимость, в том числе продовольственную. И у Беларуси это получается. Обеспечиваем себя всем необходимым, плюс на этом зарабатываем. Наш агропромышленный комплекс с каждым годом наращивает производственный потенциал и расширяет географию экспорта. Конечно, в отрасли не без проблем. Но как держать санкционную оборону - в правительстве есть план на любой вызов извне. Принципиальные задачи для АПК сегодня звучали в Овальном зале парламента. Подробности у Вероники Бута.

Аграрный сезон - 2021 был для Беларуси далеко не простым.

Тем не менее цифры в Овальном зале звучат сегодня оптимистичные. Аграрии справляются, пусть и вопреки. Дефицита продуктов точно не будет. В закромах хватает и зерна, и овощей, есть мясо, молоко, вдоволь сахара.

Беларусь полностью обеспечена продовольствием

Это архиважно на фоне дефицита продуктов в мире. Пандемия обострила проблему голода на земле. В этом году около 270 млн человек столкнутся с нехваткой продовольствия. Грядущий 2022-й аналитики уже нарекли годом "продовольственной катастрофы".

Нам волноваться не стоит - Беларусь полностью обеспечена необходимым продовольствием. Хватит и на экспорт. Задача перед правительством, Президент неоднократно о ней напоминает, продавать активнее, раз берут.

Объемы экспорта важно увеличивать

Сегодня имеем порядка 6 млрд долларов. А потому резонный вопрос депутата:

То есть линейка "модных" продуктов. Белорусы, как говорится, в тренде. Уже выпускают специальное молоко А2 для иммунитета. Колбаса без мяса, вегетарианское мороженое, сыр из молока французских овец - все это рецептуры нового поколения от наших ученых. Продукты для детей, пожилых, беременных и спортсменов - за инновации (со знаком качества!) платят больше.

Развитие в условиях турбулентности и санкций

Развитие в условиях турбулентности и санкций - задача со звездочкой. Но правительство справляется. Полки с белорусскими продуктами есть в 116 странах мира. Санкции не повлияли.

АПК: Стратегия и тактика

Но, тем не менее, ставку на диверсификацию никто не отменял. Россия, Китай, Ближний Восток. Африка. Нужно держать ухо востро и на рыцарский этикет не надеяться. Надеяться нужно исключительно на свои силы. В АПК важен комплексный подход: ремонт техники, качество кормов, селекция, инновации, мелиорация. Проходных тем у аграриев нет ни зимой, ни летом. За брендом "Сделано в Беларуси" стоят стратегия, тактика и дисциплина. Планка очень высокая. Она под силу не каждому.

Журналисты, конечно, без подробностей вице-премьера не отпустят. Единого рецепта нет, скажет Субботин, подход к каждому хромающему предприятию индивидуальный. Как итог, их число ежегодно сокращается.

Цены на продовольствие под контролем

Цены на внутреннем рынке. Вице-премьер скажет честно совсем "заморозить" их нереально. И связано это с растущей мировой конъюнктурой - за год удорожание на треть! Тем не менее в Беларуси под пристальным контролем продуктовая корзина социально значимых товаров - их регламентирует сотое постановление. С одной стороны - это плюс для покупателя. Но с другой - существенный минус для производителя.

Правительство ответило на вопросы парламентариев