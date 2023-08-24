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Развивающиеся страны должны быть защищены от западного произвола - в ЮАР проходит саммит БРИКС
В непростом современном мире как никогда востребованы объединения, участники которых не противостоят друг другу, а вместе ищут пути движения вперед. Именно так Беларусь видит БРИКС.
Построение справедливого мира
Сегодня глава белорусской делегации выступает на расширенной сессии стран - участниц 15-го саммита организации в Йоханнесбурге. Наша страна поддерживает и сама генерирует инициативы, нацеленные на построение более справедливого и безопасного мира в глобальном и региональном измерениях. Нам импонируют инклюзивность БРИКС, ориентированность на общность интересов, равенство и солидарность всех его участников. Развивающиеся страны должны быть защищены от западного произвола и иметь возможность спокойно торговать.
БРИКС: площадка для широкого диалога
О привлекательности БРИКС свидетельствует все большее количество заявок на присоединение. Беларусь в числе уверенных потенциальных участников объединения.
На полях нынешнего саммита глава нашей делегации провел обстоятельный разговор с китайским коллегой Ван И, обсудил актуальные вопросы двусторонней повестки с министрами иностранных дел Кубы, Индии, России. Состоялась встреча с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Иран наряду с Эмиратами и Саудовской Аравией стал одной из трех ближневосточных стран, которые присоединятся к объединению с 1 января будущего года. В БРИКС войдут два африканских государства - Египет и Эфиопия, а также Аргентина.
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