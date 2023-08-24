Развивающиеся страны должны быть защищены от западного произвола - в ЮАР проходит саммит БРИКС

В непростом современном мире как никогда востребованы объединения, участники которых не противостоят друг другу, а вместе ищут пути движения вперед. Именно так Беларусь видит БРИКС.

Построение справедливого мира

Сегодня глава белорусской делегации выступает на расширенной сессии стран - участниц 15-го саммита организации в Йоханнесбурге. Наша страна поддерживает и сама генерирует инициативы, нацеленные на построение более справедливого и безопасного мира в глобальном и региональном измерениях. Нам импонируют инклюзивность БРИКС, ориентированность на общность интересов, равенство и солидарность всех его участников. Развивающиеся страны должны быть защищены от западного произвола и иметь возможность спокойно торговать.

БРИКС: площадка для широкого диалога

О привлекательности БРИКС свидетельствует все большее количество заявок на присоединение. Беларусь в числе уверенных потенциальных участников объединения.