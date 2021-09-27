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Реализация Договора о зоне свободной торговли в СНГ дала положительный результат

Реализация Договора о зоне свободной торговли в СНГ за 10 лет дала положительный результат. Такая оценка прозвучала в ходе заседания Совета постоянных представителей. Сейчас на повестке - подготовка к Совету министров иностранных дел и Совету глав государств СНГ, которые пройдут 14-15 октября в Минске.


Государства отказались практически от осуществления импортных пошлин, сняли многие ограничения во взаимной торговле, активизировалась взаимная торговля, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире и многочисленные санкции, от которых в первую очередь страдают Российская Федерация и Беларусь. Но мы сообща, в том числе благодаря использованию Договора о зоне свободной торговле, сумели справиться с этими временными, надеюсь, трудностями. Сегодня мы обсудим в рамках заседания Совета постпредов, что сделано и что еще предстоит сделать для успешной реализации этого договора.
Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ

По словам Сергея Лебедева, страны СНГ уверенно предпринимают совместные действия в ответ на санкции, ведут совместное отражение и нейтрализацию их негативного воздействия.


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