Реализация Договора о зоне свободной торговли в СНГ дала положительный результат

Государства отказались практически от осуществления импортных пошлин, сняли многие ограничения во взаимной торговле, активизировалась взаимная торговля, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире и многочисленные санкции, от которых в первую очередь страдают Российская Федерация и Беларусь. Но мы сообща, в том числе благодаря использованию Договора о зоне свободной торговле, сумели справиться с этими временными, надеюсь, трудностями. Сегодня мы обсудим в рамках заседания Совета постпредов, что сделано и что еще предстоит сделать для успешной реализации этого договора.



Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ