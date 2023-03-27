Реализация Союзных программ, а также научно-технологическое развитие - в Москве соберется Совет министров Союзного государства

Реализация совместных программ и разработка научно-технологического развития станут одними из главных тем Союзного совмина. Он сегодня соберется в Москве. На заседании также обсудят взаимодействие в области космоса, сфере микроэлектроники. Беларусь на переговорах представит премьер-министр. Также запланирована встреча Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в формате один на один.