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Рекордное количество наблюдателей аккредитовано следить за ходом голосования

Мониторят парламентские выборы свыше тысячи международных наблюдателей - представители от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, аккредитованы почти 28 тысяч национальных наблюдателей от политических партий, общественных объединений и трудовых коллективов.

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