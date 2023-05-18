Решать кризисы, снимать противоречия и быть сплоченнее - миссия Минска в ОДКБ неизменна. О чем говорили на встрече с участниками Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

В условиях нарастающей мировой напряженности Беларусь по-прежнему остается открытой к диалогу, который поможет укрепить общую безопасность. Это неизменная позиция Минска. И сегодня это еще раз подтвердил белорусский Президент Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Александр Лукашенко без обиняков высказался о том, что происходит и какова внешнеполитическая реальность. Действия НАТО грозят глобальным конфликтом. Запад не гасит, а наоборот разжигает пожар в Украине. ООН и ОБСЕ откровенно бездействуют. Белорусский лидер считает, что надо как можно скорее вернуться за стол переговоров.

В целом необходимо формировать новую систему международных отношений. А в ОДКБ надо держаться друг друга, чтобы не разорвали в пылу передела мира. Наталья Бреус рассказала подробнее о встрече.

Вся парламентская мощь ОДКБ 18 мая находится в Минске. Здесь есть спикеры из России, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, рядом, конечно, сидят и руководителибелорусского парламента. Эти люди (каждый в своей стране) отвечают за важное дело - законы для жизни.





В этом году Беларусь председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности. Сказать, что эта миссия проходит в острый момент, - ничего не сказать. Мир в кризисе, до предела накалена военно-политическая обстановка на Евразийском континенте и не только. Жить по правилам американского диктата никто уже не хочет. Время требует диалога и серьезных шагов по безопасности. Да, куда более сложных, чем какой-либо нормативный акт. Хотя, каким непростым порой бывает законотворчество, Александр Лукашенко знает по себе.

Редкий случай, когда удается встретиться со своими бывшими коллегами - парламентариями. Вы знаете, я сам долго работал в парламенте. Знаю, что это за хлеб. Вы настоящие лидеры от народа своих стран, поэтому мне вдвойне приятно сегодня встретиться с представителями наших народов. Александр Лукашенко

Глава государства отметил, что Беларусь, будучи председателем организации, придает особое значение парламентскому измерению как неотъемлемой составляющей успешной деятельности ОДКБ, ее совершенствования и дальнейшего развития. "Естественно, первая и главная задача - сближение и гармонизация национальных законодательств. Здесь претензий к нашей Парламентской ассамблее никаких нет. Вы предложили национальным парламентам много модельных законов, часть которых в Беларуси и других странах с удовольствием используется", - сказал Александр Лукашенко.

Если говорить о безопасности, то на участников ОДКБ, конечно, влияет мировая повестка. В мире запущен процесс невиданной милитаризации. Страны НАТО увеличивают военные расходы - ускоренно модернизируют военную инфраструктуру и проводят учения. Американцы не стесняются наращивать свое военное присутствие в Европе, как будто так и надо.





После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта. Александр Лукашенко

Он отметил, что соответствующие действия со стороны Запада обосновывают "интервенцией, агрессией" со стороны России в Украине. Однако Президент Беларуси считает такое объяснение несостоятельным: "Какое имеет отношение специальная военная операция или какое имеет отношение вступление Финляндии в НАТО в связи с СВО? Абсолютно никакого. Ждали момента. Решили, что этот момент настал".

"Думаю, что ни России, ни Беларуси это большого вреда не нанесет. Все-таки какие бы решения политики ни принимали в той же Финляндии, народ там неглупый и знает, что такое война", - отметил белорусский лидер.

Вместо решений по экономическим вопросам (а в Европе их сегодня хватает - простые люди чувствуют, как падает уровень жизни, растет инфляция, уходит большой бизнес) их политики скачут на "коне войны". Центральной ареной противостояния, полем боя на европейском континенте остается Украина. ООН и ОБСЕ откровенно бездействуют.

Усилиями наших западных оппонентов ООН и ОБСЕ превращаются в инструменты давления и конфронтации. Заметьте, если ОБСЕ - это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; если в Европе разгорается этот конфликт, пора бы собраться и принять решение. И мы с россиянами предлагали: давайте встретимся, обсудим. Еще до СВО. Никакого обсуждения не надо, нужна война! Хотят развязать войнушку. Александр Лукашенко





"С первого дня парламентарии России в этом участвовали непосредственно. Нами было предложено: давайте сядем за стол переговоров. Ну, надавали по морде друг другу - давайте поговорим, давайте остановим эту войну. Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало Зеленскому, не то еще что-то - в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был не выгоден России. Но Россия согласилась", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, проект описанного выше договора лежит у него на столе. Он утверждает, что как только Россия согласилась на мирные инициативы, прописанные в документе, проект был "выброшен в корзину".

Президент Беларуси считает дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении

"Много сейчас говорят: "Контрнаступ, контрнаступ!", - заявил Лукашенко, считая, что это может быть дезинформацией. По его словам, "никакого "контрнаступа" нет и быть не может, это просто безумство".

Мир схлестнулся в центре Европы. Отстаивать свою политику и свои интересы в таких условиях мегасложно, но Минск это делает, несмотря на шквал вопиющих и несправедливых санкций, несмотря на травлю в мировых масштабах: за четкую позицию, за то, что Лукашенко не стесняется называть вещи своими именами, и даже за то, что берет на себя роль медиатора, не уставая призывать к диалогу и миру.

Александр Лукашенко сказал, что Беларусь по-прежнему остается приверженной и открытой к диалогу, направленному на укрепление глобальной и региональной безопасности, неустанно призывает остановить конфронтацию, вернуться к мирному решению вопросов. "Подчеркну: диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным", - считает Президент.

По сути, каждая из стран ОДКБ, сотрудничая в рамках блока, старается блюсти свои интересы, идти своей дорогой, но учителей-то жизни хватает. Однако пресловутые западные стандарты на деле оказываются очень удобным рычагом давления и подчинения.

Мы должны сосредоточить свои усилия на формировании новой системы международных отношений, если смотреть далеко вперед, основанной на общепризнанных нормах и принципах международного права, а не на неких "правилах", которые нам подсовывают со стороны Запада. Нас все время обвиняют, что выборы прошли не на каких-то принципах ОБСЕ. А где эти принципы, кто утверждал эти принципы? Где они? Нет, есть "правила", которые они установили и которые меняют под каждое государство и событие. Это что? Александр Лукашенко





Александр Лукашенко отметил, что большинство стран, к которым относятся государства - члены ОДКБ, видят в многополярности лучшие перспективы развития мира.

"Беларусь намерена и далее продвигать принципы справедливого и многополярного мира, содействовать выработке надежных гарантий для обеспечения как коллективной безопасности и стабильности, так и безопасности каждого участника международного сообщества", - сказал Президент.

Во время председательства в ОДКБ Беларусь ставит перед собой непростые задачи. Среди приоритетов - работа на сплоченность государств-участников, усиление аналитики и военно-технического сотрудничества, урегулирование всех споров. Это залог стабильности в зоне ответственности ОДКБ и, конечно, ее авторитет.

"Именно в снятии имеющихся противоречий видим перспективу укрепления организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности", - сказал Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Беларусь и Россия не хотят, чтобы санкции, наложенные на них, негативно повлияли на другие страны, входящие в ОДКБ.

Но я хочу сказать, что мы очень надеемся, что вот эти вот попытки нас разорвать не подействуют на наше единство. Главное - экономика. Главное - рынок. Я, как человек опытный, хочу вас попросить: аккуратно, без шума, не поддавайтесь на эти уловки! Вы должны искать там, где лучше вам, где лучше вашим народам. Надо держаться друг друга, надо ближе в это время быть друг к другу. Это наша политика. Александр Лукашенко

Этот разговор у Президента точно придал заряд бодрости участникам Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Хотя сегодня и без того бодрит вся наша внешнеполитическая реальность. Голос парламентариев в нынешней ситуации должен звучать громче и принципиальнее.





Сегодня штормит, и штормит непросто. Везде есть горячие точки, которые нужно и можно урегулировать только мирным путем. Мы за то, чтобы такие вопросы решались быстро, оперативно. Надо подумать о том, что мы оставим своим детям и будущим поколениям. Прежде всего нужно сохранить мир. Это основная задача для нас. Голос парламентариев должен быть более жестким, четким в отстаивании интересов наших народов и наших стран. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Когда быть миру? Вопрос, который сегодня волнует всех. Спуская на тормозах переговорный процесс и любые попытки наладить диалог, Запад по сути "сливает" Украину.

Если говорить о мирном урегулировании на Украине, то это тема ответственности Вашингтона. В Украине войну ведет НАТО, Вашингтон и Брюссель. Мы всегда говорили и сегодня подчеркиваем, что нам с украинским народом делить нечего. Но НАТО захватило Украину, привело своих туда наемников и во власть, и на поле битвы. В итоге видим, что из этого вышло. Когда говорим о безопасности, то сегодня на Украине решается вопрос безопасности не только Российской Федерации, а вопрос безопасности всего мира. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы России, председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ

Плечом к плечу отстаивать интересы в такой мировой обстановке легче. В ОДКБ это понимают, но, увы, и в самом блоке хватает противоречий: то Еревану не все по душе, то искрит между Бишкеком и Душанбе.





Безусловно, у нас хватит сил, чтобы нас не разорвали. Это главное. Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ

По его словам, вопрос сплоченности стран ОДКБ на самом деле очень серьезный. "Геополитическая ситуация в мире напряженная, и в зоне ответственности ОДКБ, конечно, много кризисных моментов. Для разрешения кризисных ситуаций нужны прежде всего усилия самих политиков, глав государств", - говорит генсек ОДКБ.

Он привел в пример ситуацию на кыргызско-таджикской границе: президенты этих стран приняли решение, что делимитацию границы (определение линии государственной границы с ее нанесением на карту и включением в международный договор. - Прим. tvr.by) проведут без посреднических усилий третьих сторон. На сегодня описано уже более 63 % границы. "Мы эти усилия, безусловно, приветствуем и надеемся, что данная проблема будет снята", - сказал Имангали Тасмагамбетов.