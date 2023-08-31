Республика Беларусь и Доминиканская Республика готовятся к подписанию соглашения о взаимной отмене виз

Наша страна живет за счет туризма, а туризм - это аспект экономики, который не создает врагов. Нам необходимо дружить со всеми, иначе мы не смогли бы жить за счет туризма. Мы знаем, что Беларусь - это также процветающая экономика, а мы должны присутствовать во всех частях света. Туризм открывает все двери. У него есть еще одно свойство - он искореняет мифы, созданные средствами массовой информации.