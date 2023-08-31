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Республика Беларусь и Доминиканская Республика готовятся к подписанию соглашения о взаимной отмене виз
Конкретные шаги по расширению и углублению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, по линии промышленности и сельского хозяйства накануне обсудили на встрече министр иностранных дел Республики Беларусь и посол Доминиканской Республики в Беларуси. Речь, в частности, шла о максимальном использовании потенциала в области туризма. Наши страны готовятся к подписанию правительственного соглашения о взаимной отмене виз.
Доминиканская Республика является одной из ведущих экономик Центральной Америки. В число ее крупнейших торговых партнеров входят США и Китай. На вопрос о том, как страна в условиях нарастающей конфронтации между этими государствами достигает свои экономические и политические цели, ЧрезвычайныйиПолномочный Посол Доминиканской РеспубликивБеларуси Франк Ханс Данненберг Кастельянос ответил:
Наша страна живет за счет туризма, а туризм - это аспект экономики, который не создает врагов. Нам необходимо дружить со всеми, иначе мы не смогли бы жить за счет туризма. Мы знаем, что Беларусь - это также процветающая экономика, а мы должны присутствовать во всех частях света. Туризм открывает все двери. У него есть еще одно свойство - он искореняет мифы, созданные средствами массовой информации.
Когда доминиканец приезжает в Беларусь или Россию и своими глазами видит, как живет и чем занимается народ, ближе знакомится с культурой и обществом этих стран, все предвзятые представления, которые есть в голливудских фильмах и телепрограммах, исчезают. "В каждой стране есть хорошие и плохие люди, но у вас преобладают люди с добрым сердцем. Мы всегда считали, что отмена виз между странами, сближение людей, обмен студентами помогают устранить барьеры, которые создаются с помощью СМИ. Мы работаем над тем, чтобы увеличить количество белорусских туристов в нашу страну, а также привозить к вам доминиканцев, проводить студенческие и торговые обмены", - отметил Франк Ханс Данненберг Кастельянос.
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