Рейтинг канадского премьера Трюдо стремительно падает

Рейтинг Трюдо стремительно снижается: на сегодня им недовольны 55 % канадцев, поддерживают лишь 40%. Это еще не антирекорд, но тренды обещают, что уже к будущему году он может обогнать по уровню народной ненависти всех своих предшественников. Причина недовольства канадцев в том, что в сложной экономической ситуации премьер делает ставку на социальные эксперименты: к примеру, добивался установления жестких ковид-карантинов и принудительной вакцинации, а к недовольным властью применяли силу и даже отправляли их в тюрьму.