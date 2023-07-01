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Рейтинг канадского премьера Трюдо стремительно падает

Канадский премьер Джастин Трюдо столкнулся с катастрофическим падением популярности: его поездки по стране все чаще завершаются скандалами.

Рейтинг Трюдо стремительно снижается: на сегодня им недовольны 55 % канадцев, поддерживают лишь 40%. Это еще не антирекорд, но тренды обещают, что уже к будущему году он может обогнать по уровню народной ненависти всех своих предшественников. Причина недовольства канадцев в том, что в сложной экономической ситуации премьер делает ставку на социальные эксперименты: к примеру, добивался установления жестких ковид-карантинов и принудительной вакцинации, а к недовольным властью применяли силу и даже отправляли их в тюрьму.

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