Рейтинги падают, люди не верят, спонсоры денег не дают - чем еще отличился CNN и его сотрудники

Американский телеканал CNN тонет под тяжестью громких скандалов.Домогательства, педофилия и политические заказы. Обратная сторона рупора демократов, а также падение рейтингов, увольнения, и зачистка контента. О стандартах западной пропаганды - в очередном выпуске "Понятной политики".

Есть вещи гораздо страшнее американского Хэллоуина. Это внутренняя кухня западных медиа - в данном случае CNN. Последние месяцы открыли обществу довольно страшные и мерзкие тайны о его журналистах. Настолько вопиющие, что отдыхает даже самый черный пиар. Но начнем с безобидного. Это рейтинги, которые рухнули в пропасть.

Дневная аудитория CNN составила 480 000 человек, что на 76 % меньше по сравнению с январем на фоне хаотичного перехода от президента Трампа к Байдену. Вот данные за октябрь, опубликованные Foxnews

Для понимания: это меньше чем 0,2 % от взрослого населения Америки. В течение всего года CNN - антилидер по потерям аудитории среди американских телеканалов. Рупор либеральной повестки прочно зарекомендовал себя не иначе как "фабрика фейков". И сегодня медиа-титаник упорно идет ко дну.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/8cd/4lp7up42x6jdd5lzbcp0aky1stzlx9uf.jpg

Но тонет CNN не только потому, что врет постоянно с экрана. Что или кто стал айсбергом для новостного ресурса, репутация которого может быть окончательно похоронена? Мы представим самые свежие факты, а выводы, как всегда, делать вам.

Обеление репутации оскандалившегося губернатора

Наш первый персонаж - Крис Куомо. Именно он подставилпервую серьезную подножку империи. И вроде все неплохо было в жизни у Криса. Сам - популярный ведущий канала, старший брат - губернатор Нью-Йорка. Как говорится, звезды сошлись. Но семейка демократов умудрилась наследить знатно, и не только в эфире.

Крис Куомо, будучи одним из ключевых ведущих CNN, на камеру проповедовал "независимую журналистику", однако на самом деле он пытался обелить через свои эфиры репутацию брата Эндрю. Бывшего главу региона неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Более того, политик скрывал смерти от коронавируса в домах престарелых и занижал статистику по штату Нью-Йорк весной-летом 2020 года.

Что касается домогательств, тогубернатор явно думал не о делах государственных. Приставал к женщинамв офисе и за его пределами. Следователи установили 11 фактов, полторы сотни свидетелей их подтвердили, десятки тысяч документов зафиксировали.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/fe4/zrfac9js27v5sb3vbevbv967kzhkmmms.jpg

Пока губернатор "шалил", Куомо-ведущий даже пытался пустить скупую мужскую слезу, заявляя в эфире CNN, мол, вы что, я не поддерживаю своего брата, и тем паче с экрана, и мне больно, что вокруг Куомо-губернатора такие скандалы.

Крис Куомо, ведущий CNN:

В общем, по-братски любит, но по-человечески не понимает. И как всегда врет, что для CNN в порядке вещей. Проникновенные пассажи в эфире Крис Куомо пытался изображать театрально, при этом продолжая работать в пиар-штабе своего брата, получая не только деньги, но и другие бонусы. Так, например, "независимый журналист" пользовался закрытой клиникой для американских чиновников и политиков.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/b00/5h36932c124lzqy1e90vycm3h8lhe4bj.jpg

В этой же статье New York Post отмечает, что все медицинские работники слышали одну и ту же грозную фразу: "Это распоряжение из офиса губернатора".

Проамериканские медиа, как и большинство мировых медиа, только говорят о своей независимой журналистской позиции. Большинство СМИ связны с рекламодателями, политическими партиями, государственной системой и зависят от заказов на публикации, рекламы, благожелательности местных властей. И если они не связаны с одной партией, то связаны какой-нибудь с другой. Владимир Киреев, политолог (Россия)

Однако начало декабря и для семейства Куомо, и всего CNN стало, кажется, судьбоносным. Прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс опубликовала документы, показывающие всю степень лицемерия популярного ведущего, который не только выгораживал брата в эфирах, но и примерил роль спецагента.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/144/t4dpexdsipfhjufgyt6mm7e7kl3eflt0.jpg

Такой скандал даже для CNN с их убитым имиджем стал точкой невозврата - Криса Куомо уволили. А вместе с ним канал потерял и самую популярную передачу. Добавим сюда неумелые попытки обелить скандалы вокруг Байдена и отбелить темнокожего преступника. Доверие у жителей США к телеканалу стремительно падает.

Фейки

Эту историю мы уже рассказывали, но она очень показательна. Лицо Даррена Брукса (преступника, который убил шесть человек и ранил 40) для эфира отбелили, чтобы уверить зрителей, что убийца - белый мужчина 39 лет. На подобном CNN уже попадался. Это такую правду на БТ просят показывать беглые, взывая к стандартам западной журналистики?

Очень знаковую известность CNN получил, когда в 2008 году в эфире телеканала выступила 13-14-летняя девочка из города Цхинвали (она там была во время российско-грузинского конфликта), которая, видимо, попала в эфир по ошибке корреспондента CNN. Когда она начала рассказывать про ужасы преступлений против осетинского народа, ее сразу же выключили из эфира. Впрочем, если империя рушится, то до самого основания. Вот уже руководство CNN заявляет, что оставит в эфире только на 100 % "сухой новостной контент" и "будет резать по живому" все остальное. Матеуш Пискорский, политолог (Польша)





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/797/1ljtgo9j3bh6lzlp3nsk139rx8ra1w6w.jpg

Сокращения сокращениями, но есть ощущение, что фейки продолжатся. Сколько их было за последнее время только в отношении Беларуси. Чего стоит знаменитый "лагерь политзаключенных" под Минском. Столько напустили тревог и тумана, а белорусский Гуантанамо оказался просто военным объектом.

По-хорошему, в одном направлении с Куомо должен пойти и еще один сотрудник - Мэтью Чанс. Информационный Дон Кихот сначала приехал на интервью к Президенту Беларуси Александру Лукашенко со сборником нарративов "лучшие фейки о Беларуси". А затем под градом из польских водометов и светошумовых гранат узрел, как измученные беженцы кидают в польских пограничников бомбу.

Видеоверсию этого выпуска "Понятной политики" смотрите здесь

В погоне за либеральными ценностями журналисты позабыли про элементарный фактчекинг, а зачастую стали просто выдумывать новости. В апреле этого года CNN выдал украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за российские - мол, идет подготовка к войне. И лишь после того как украинские СМИ подтвердили, что опубликованные кадры CNN были сняты в Днепре, с сайта убрали откровенную ложь.

Факт 26 августа 2020 года во время беспорядков BLM в городе Кеноша, где погибли несколько человек и в стычках пострадали как протестующие, так и полицейские, CNN сделал репортаж с подписью "Огненные, но в основном мирные протесты после стрельбы полиции". Вот только стреляли, как и подожгли несколько зданий, как раз совсем не стражи порядка.

Отдельный этап мира постправды - война бывшего президента США Дональда Трампа и CNN. Так, канал заявил, что есть "доказательства" сговора Трампа с Кремлем ради победы на выборах. Позже CNN даже пришлось извиниться. В 2016 году тот же Крис Куомо посвятил новостную программу тому, что посещение сайта WikiLeaks противозаконно. Тоже фейк. Демократы таким образом хотели ограничить доступ к информации, которая раскрывает многие схемы внутри партии.

В эту же копилку из бреда и вранья - материал CNN о том, что жертвы изнасилования или домашних побоев больше не смогут получить медицинскую помощь якобы из-за республиканцев. Мол, они хотят запретить это законом. Вранье от первого до последнего слова. Впрочем, даже коллеги по цеху обвиняют CNN не только в фейках, но и отвлечении внимания. Так, в США инфляция привела к росту цен на 7 % - такого не было с 1982 года. К примеру, в том же Далласе литровая бутылка воды стоит теперь 8 долларов. Что об этом рассказал канал? Фактически ничего. Зато составил список потенциальных преемников Байдена.

Что уж говорить, когда сами сотрудники не скрывают, что зрителей водят за нос. В 2017 году рейтинги CNN взлетели вверх благодаря простой технологии.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/b62/ujj49l9m1gimp0e0qvhfy0hltzi87h4e.jpg

Разврат

Что еще характерно для империи времени упадка и гибели? В нашем случае это разврат. На ход ноги Крису Куомо предъявили обвинения в сексуальном домогательстве. Его бывшая соведущая на канале ABC Шелли Росс заявила, что журналист неоднократно распускал руки и домогался девушки. Крис, конечно, извинился и попытался уволиться с гордостью.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/008/5qeurfg7k5c2ekvk127zc7r4hgkxemaz.jpg

Крис Куомо и CNN проделали настолько хорошую работу, что за последние годы у штаб-квартиры телеканала люди периодически устраивали акции протеста против информационной политики и фейк-ньюз.

На самом деле CNN - это один из первоисточников, таких трендсеттеров того, что происходит в западных электронных СМИ. По образцу CNN сейчас действует большинство СМИ коллективного Запада. Матеуш Пискорский, политолог (Польша)

Педофилия

На фоне массовых сокращений и обрушения рейтинга подоспел еще один скандал вокруг редакции CNN - педофилия. Знакомьтесь: персонаж номер два Джон Гриффин, который раньше был продюсером в программе Криса Куомо. Судя по всему, это последний гвоздь в репутацию некогда серьезного телеканала.

Факт Полиция обвинила Джона Гриффина в растлении малолетних. Как выяснило следствие, тот платил тысячи долларов родителям, готовым отдавать ему своих детей для сексуальных утех. Жертвами действий продюсера CNN стали девочки в возрасте 9, 12 и 14 лет.

Грозит Гриффину до 10 лет тюрьмы. Схема педофила сломалась во время переписки с матерью 9-летней девочки. Продюсер убеждал привезти к нему ребенка в загородный дом, чтобы "научить ее быть сексуально покорной мужчинам с детства" и "как следует натренировать"…





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/35b/s1zp1bbtvigmrv143g52lz687a1uhanp.jpg

Изнасилования и пикантные истории

Еще один ведущий канала Дон Лемон (его программой заменят Куомо в прайм-тайм) в июле 2018 года пытался изнасиловать бармена в Хэмптоне. Парень подал в суд и коротко описал нравы американской компании: "CNN - логово хищников и извращенцев".



За тишину ведущий предлагал 500 тыс. долларов - не срослось. Но даже после этого случая он продолжает работать на телеканале. Дело еще идет.

В следующей истории от CNN пристойного тоже мало. 19 октября 2020 года юридический эксперт CNN Джеффри Тубин тоже попал в пикантный скандал. Во время онлайн-конференции он попросил пять минут на "личное дело". Тубин забыл выключить камеру и редакция газеты New Yorker и радиостанции WNYC наблюдали, как эксперт "снимает напряжение". За подобное рукоприкладство его сразу уволили из New Yorker. В эфире CNN Тубин продолжил появляться.

Вот такой триумвират в CNN:

Кажется, спасти некогда приличный медиахолдинг уже невозможно. Репутация - ниже плинтуса, рейтинги где-то рядом. Люди не верят, спонсоры денег давать не хотят, руководство в поиске антикризисных мер.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/0a6/tb6ncvz3smxxm34ukdpfs30pcd3wbkuv.jpg