Результаты Форума регионов Беларуси и России сегодня активно обсуждают в медиаполе Союзного государства

Начнем с итогов события, которое завершилось накануне, и тех реалий, которые предстоит преобразовать в ближайшие месяцы. В Санкт-Петербурге прошел Форум регионов Беларуси и России. Его результаты сегодня активно обсуждают в медиаполе Союзного государства. Интеграционное объединение в последнее время подвергают большой ревизии. 20-летие Союзного договора - серьезная веха и хороший повод развязать все узлы к этой дате. А это 8 декабря! О чем и говорил наш Президент - затягивать с решениями недопустимо. Люди и в России, и в Беларуси ждут конкретики. Четкие временные рамки, указанные Александром Лукашенко, после обстоятельного разговора на личной встрече с Владимиром Путиным на Валааме - более чем очевидный ориентир для правительств. Впрочем, этим выводы из масштабного форума, понятно, не ограничиваются, и обсуждение по существу, с фактами, оценками, расчетами будет продолжаться.





Но вот первые впечатления от не первого и, ясно, не последнего нынешнего этапа большого диалога, которые есть уже сейчас, их и попытался передать Глеб Лавров. Есть, бывают дни, буквально призванные потрясать мир. Один ли, десять ли. Причем, потрясать порой совсем не только трескотней клавиатур печатной прессы или вспышками осветительных приборов, фото- и телекамер. Это дни революций, чего уж там. Дни потрясений. На век всех нас, нынешних жителей некогда одной шестой части суши, таких дней потрясений, революций, культурных и чаще экономических шоков выпало предостаточно. Даже с избытком. Иногда год не то, что за три, за десяток шел. Посему стоит ли удивляться тому, что многим, да большинству, в череде дней, посреди каждодневных мирских забот, нравится, когда выпадет, нет, не то слово, когда снисходит хоть час совсем иного плана. Вот это тихое, спокойное, но исполненное смыслами, напряженным трудом души, не революционное, но от того ничуть не менее насыщенное время. Оно как раз тоже очень может оставаться остаться в истории. Да и само создавать ее. Просто потому, что не только для оперативных решений нужно время. Свое время необходимо и для вопросов концепции, для принятия стратегии. И время нужно для понимания всей важности этого. И вот в отношении двух из пятнадцати стран нашей бывшей одной шестой время настало. Назрело. Об этой уже необходимости определения будущего все последние месяцы и дни говорили не только эксперты или чиновники. Говорили люди на улицах, рассуждали люди в сетях, думали об этом и на рабочих местах, и дома. И все вместе эти люди, они, мы, ждали важнейшего момента. Мы ждали одного - итогового разговора. И он был. На Валааме. В месте, которое заставляет помнить о времени, хоть само, всю свою непростую историю было как бы вне времени или, скорее, над временем.





8 декабря 1999 в Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства

Кажется, там этот разговор и должен был состояться. И следом, уже на следующий день, состоялось сразу множество других важных, ключевых для целых отраслей, предприятий, но, главное - важных для людей разговоров. Диалогов. Встреч. Ведь уже все услышали четкую и точную, и знаковую дату - 8 декабря! И то, что это знак… нет, не свыше, а именно наш земной, сделанный нами, реальный знак, это поняли все. Сразу. Ведь после апрельского решения 1996-го об образовании сообщества и, годом позже, договора о Союзе Беларуси и России, именно 8 декабря 1999-го в Москве состоялось то, историческое подписание Договора о создании Союзного государства. И там же была принята Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по его реализации. Совместных действий. И вот эти два десятилетия два братских народа искали и находили ответы на вызовы нового мира. Хотя да, поиски не были простыми. Да и бывают ли простыми такие поиски. Но ведь и задачи росли вместе с растущими запросами и возможностями сообщества и общества тоже. И то, что оставалось неизменным в это время, фундамент, именно оно помогало, помогло Минску и Москве, помогло расти, усиливаться, совершенствоваться. И именно от даты двадцатилетней давности мы сейчас отсчитываем время. Теперь подтверждено: будем и впредь.



Нынешний форум регионов - это новый рубеж, задел под 550 миллионов контрактов

Политическое решение уровня глав государств, звучавшее после Валаама, уже, кажется, включало и то, что двигаться вместе мы будем даже буквально. Ведь есть план, что Минск, Санкт-Петербург, Москву свяжут новые скоростные рейсы. Был отзвук решения и в понимании важности отмены роуминга между странами. И этот вопрос в августе - сентябре планируют также решить. Впрочем, коммуникации и связи, конечно, будут кратно расти и впредь. Ведь вовлечены в них уже и сейчас не только столицы. Если бы не регионы, сдюжила бы интеграция? Но эта тема в прошлом. Нынешний форум регионов - это новый рубеж, задел под 550 миллионов в сумме контрактов. Но показательнее то, что среди цифр не забывали и прошлое, бесценное, потому что оплаченное страшной общей ценой. И думали будущим. И вот в совместное движение дальше вовлечена, будет осуществлять его и наша молодежь, самая активная ее часть - научное сообщество.





Максимальная нацеленность на четкий и быстрый результат