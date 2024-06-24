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РФ и Беларусь ответят на давление Запада, заявили главы дипломатических ведомств двух стран на встрече в Минске
Не только военной угрозой, но и экономическими санкциями пытаются ослабить наше Союзное государство. Совет Европы принял 14-й пакет санкций в отношении России. Среди ограничений в том числе запрет на транзит российского СПГ через европейские порты. Беларусь и Россия асимметрично ответят на эти шаги Запада. Об этом заявили главы дипломатических ведомствстран сегодня, 24 июня, на встрече в Минске.
Образцовое взаимодействие по широкому кругу направлений сквозь годы. В Минске состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Визит Сергея Лаврова в Беларусь приурочен к годовщине установления дипломатических отношений между Минском и Москвой. Уже завтра взаимовыгодному и всепогодному сотрудничеству - 32. Вопреки набирающему обороты давлению Запада результаты во взаимной торговле между странами остаются поводом для гордости.
У нас практически общий и трезвый взгляд на происходящие процессы. Мы понимаем, что мир стремительно меняется, группа западного меньшинства агрессивно пытается сохранить доминирование на международной арене, а большинство с этим несогласно. Для приструнения свободомыслия и несогласных используются все средства, включая военные. Мы этот этап проходим спокойно и с достоинством.
Он подчеркнул, что между Республикой Беларусь и Российской Федерацией сформирован и отлажен прочный механизм подлинного союзничества и стратегического партнерства.
"Мы "спиной к спине" стоим в борьбе против беспрецедентного политического, экономического, а сейчас уже и военного давления коллективного Запада, - сказал министр.
Союзный диалог
Сергей Алейник выразил искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в Дагестане. Подчеркнул, что Минск всегда был и остается рядом с Москвой и в горе, и в радости. Белорусско-российское взаимодействие за последние годы обрело беспрецедентный характер на всех уровнях. "Тон задают президенты" - эта цитата Сергея Лаврова сегодня появилась во многих СМИ.
Коллективная безопасность
Особое внимание мы уделили тематике формирования единого пространства Союзного государства в сферах обороны и безопасности. Отметили, что решению этой задачи способствуют развернутая на территории республики совместная региональная группировка войск и сил, а также современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, которые надежно прикрывают наши общие западные рубежи. Проанализировали ход работы над проектами концепции безопасности Союзного государства и двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности. Высказались в пользу укрепления ВТС.
"Мы осуждаем действия стран Запада, которые привели к украинскому кризису, окончательному краху системы безопасности в Европе, основанной на евроатлантических лекалах", - заявил Сергей Лавров.
Глава МИД Беларуси пригласил российского коллегу в Минск на конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет осенью. По итогам переговоров главы МИД подписали ряд совместных заявлений, в их числе совместное письмо в адрес глав международных организаций о подходах двух стран по вопросам евразийской безопасности.
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