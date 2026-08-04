Латвия передумала закрывать границу с Беларусью

Латвия отказалась от постоянного закрытия границы с Беларусью. Видимо, власти решили просто поиздеваться над собственными перевозчиками и населением.

Даже тот самый технический сбой, который стал предлогом к приостановке автопотока на единственном работающем КПП 4 августа чудесным образом обещают исправить.

При этом на время учений НАТО, которые стартовали в Прибалтике, вдоль нашей границы все же разместят силы альянса. Якобы для борьбы с нелегальной миграцией.

Местная партия "Стабильность!" уже требует отставки главы МВД Латвии, который и подсунул правительству предложение о закрытии границы.