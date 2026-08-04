Латвия передумала закрывать границу с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Латвия отказалась от постоянного закрытия границы с Беларусью. Видимо, власти решили просто поиздеваться над собственными перевозчиками и населением.
Даже тот самый технический сбой, который стал предлогом к приостановке автопотока на единственном работающем КПП 4 августа чудесным образом обещают исправить.
При этом на время учений НАТО, которые стартовали в Прибалтике, вдоль нашей границы все же разместят силы альянса. Якобы для борьбы с нелегальной миграцией.
Местная партия "Стабильность!" уже требует отставки главы МВД Латвии, который и подсунул правительству предложение о закрытии границы.