Роль национальных валют в ЕАЭС будет повышаться

В странах Евразийского экономического союза будет постепенно повышаться роль национальных валют в расчетах за товары между субъектами хозяйствования. Но процесс идет постепенно. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. Вопрос этот не единожды поднимался на различных форумах "пятерки" и на заседаниях Межправсовета. При этом пока отказываться от доллара и евро и переходить полностью в расчетах на российский рубль в ЕАЭС не планируют.