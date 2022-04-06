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Роль национальных валют в ЕАЭС будет повышаться
В странах Евразийского экономического союза будет постепенно повышаться роль национальных валют в расчетах за товары между субъектами хозяйствования. Но процесс идет постепенно. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. Вопрос этот не единожды поднимался на различных форумах "пятерки" и на заседаниях Межправсовета. При этом пока отказываться от доллара и евро и переходить полностью в расчетах на российский рубль в ЕАЭС не планируют.
Перед нами стоит задача расширения и стимулирования использования национальных валют государств союза при осуществлении расчета в рамках взаимной торговли. Это предусмотрено перечнем мер по повышению внутренней устойчивости экономик государств ЕАЭС, утвержденном советом комиссии. И мы двигаемся в этом направлении.
Напомним, что Минск за природный газ с этого месяца будет платить Москве в российских рублях. Как отметили в Минэнерго, это позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор.
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