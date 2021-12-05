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Роман Головченко рассказал, какие компании и люди вошли в блэк-лист в ответных ограничительных мерах на пятый пакет санкций в отношении Беларуси
Пятый пакет санкций не стал сюрпризом для Минска - в Брюсселе других дипломатических инструментов не знают. Беларусь долго призывала к спокойному и адекватному диалогу. Увы, этого не случилось, и голос вопиющего в пустыне из фейков и абсурда ЕС не услышал.
Зато мы все поняли: Беларусь толерантная и спокойная страна, но ответить может так, что мало не покажется. Минск вводит ответные ограничительные меры. Какие компании, какие люди вошли в блэк-лист? Узнаем совсем скоро, но завесу тайны в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" приоткрыл премьер-министр Роман Головченко (видео).
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