Роман Головченко рассказал, какие компании и люди вошли в блэк-лист в ответных ограничительных мерах на пятый пакет санкций в отношении Беларуси

Пятый пакет санкций не стал сюрпризом для Минска - в Брюсселе других дипломатических инструментов не знают. Беларусь долго призывала к спокойному и адекватному диалогу. Увы, этого не случилось, и голос вопиющего в пустыне из фейков и абсурда ЕС не услышал.