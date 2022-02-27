Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с украинцами

В Беларусь прибыла российская делегацияна переговоры с украинцами. Встреча может пройтив Гомеле. В делегацию вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств РФ, включая Администрацию президента. Теперь Москва ждет решения Киева, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И как сообщили Агентству теленовостей в МИД Беларуси, Минск все необходимое для переговоров России и Украины в Гомеле подготовил.