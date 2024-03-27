Руководители дипмиссий Беларуси и Марокко рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой и посол Королевства Марокко в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Лотфи Бушаара 27 марта провели встречу в Москве, сообщает БЕЛТА .

"Руководители дипмиссий рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе обсудили возможные шаги по развитию политического диалога, а также взаимодействие в торгово-экономической сфере. Посол Беларуси с удовлетворением констатировал наблюдающийся рост товарооборота, отметил заинтересованность белорусской стороны в активизации контактов по линии бизнес-сообществ двух стран", - рассказали в пресс-службе.

"Посол Марокко в свою очередь согласился с тезисом о важности торговли, выразил готовность к развитию отношений Марокко с Беларусью по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности в сельском хозяйстве и промышленности", - проинформировали в белорусском диппредставительстве.

"Руководители дипмиссий Беларуси и Марокко в Москве затронули также взаимодействие двух стран на международных площадках, вопросы формирования договорно-правовой базы", - добавили в пресс-службе.