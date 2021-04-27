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Руководство Кубы выразило солидарность с Беларусью

Руководство Кубы осуждает планы по организации госпереворота в Беларуси и устранению Президента страны Александра Лукашенко. Соответствующее заявление в Twitter разместил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

"Куба подтверждает свою солидарность с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и решительно осуждает план покушения на его жизнь и семью, а также попытку государственного переворота" - сказано в заявлении.

Напомним, по данным следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти.

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